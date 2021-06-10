مصرع واصابة 6 أشخاص بينهم صبي بحوادث سير وغرق في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع شخصين واصابة 4 آخرين بحوادث سير وغرق بمناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر الشرطة النهرية انتشلوا، صباح اليوم، جثة صبي يبلغ من العمر 12 عاماً بعد غرقه في نهر دجلة قرب قرية الدوجمة، شمال غرب قضاء الخالص، (17 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن مدنياً قتل بحادث سير، فيما أصيب 4 مدنين اخرين، بينهم حالات حرجة، بحادثي تصادم بين مركبات ودراجات نارية على طريقي (بعقوبة – الخالص)، و (بغداد – كركوك) قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.