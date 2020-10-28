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مصرع واصابة 6 اشخاص بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-28T14:56:08+0000
مصرع واصابة 6 اشخاص بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاربعاء، بمصرع واصابة 6 اشخاص بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة مدنيين بينهم موظف حكومي لقوا مصرعهم، اليوم، واصيب اثنان اخران بحادث تصادم عجلتين على طريق جلولاء - قره تبه، (85 كم شمال شرق بعقوبة) مركز محافظة ديالى.

وأشار المصدر، إلى "نقل الجرحى الى مستشفى جلولاء لتلقي الاسعافات اللازمة، والضحايا لدائرة الطب العدلي،  فيما اتخذت السلطات الامنية والمرورية الاجراءات القانونية".

وتشهد محافظة ديالى بشكل مستمر حوادث مرورية بسبب سوء منظومة الطرق و اسباب أخرى ابرزها السرعة الفائقة.


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