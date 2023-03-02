مصرع واصابة 5 مدنيين بحوادث سير في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وصلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع واصابة 5 مدنيين بحوادث سير متفرقة في المحافظتين .

وقال مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن 3 مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم مركبتين قرب مجمع الوند سيتي في اطراف خانقين، مبينا أن المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وفي صلاح الدين، ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن معلماً لقي مصرعه جراء تصادم مركبتين على طريق قرية (القوشجية) في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة، موضحا أن الجهات الأمنية والمرورية فتحتا تحقيقا بالحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.

وفي حادث آخر، لقي عامل محطة وقود مصرعه في اطراف ناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين، بحسب مصدر أمني، الذي أوضح أن العامل توفي بعد دهسه من قبل شاحنة مسرعة خلال محاولته عبور شارع رئيسي قرب المحطة.