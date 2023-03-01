مصرع واصابة 5 مدنيين بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بمصرع واصابة خمسة مدنيين بحادث سير، شمالي شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين بتصادم مركبتين على طريق بعقوبة - ناحية السلام (25 كم شمالي شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة والضحايا الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة و الزخم المروري والمشاكل الفنية في الطرق.