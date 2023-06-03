مصرع واصابة 5 مدنيين بحادثي سير في ديالى وكرميان

شفق نيوز/ افاد مصدران أمنيان في محافظة ديالى وإدارة منطقة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم السبت، بمصرع وإصابة 5 مدنيين بحادثين منفصلين.

وقال مصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، ان شابا لقي مصرعه بحادث دهس في اطراف ناحية كنعان 18 كم جنوب شرق بعقوبة.

واضاف ان جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وفي كرميان ذكر مصدر في الشرطة لوكالتنا، ان 4 مدنيين بينهم طفلان أُصيبوا في ساعة متأخرة من ليلة امس الجمعة جراء تصادم دراجة نارية على طريق كلار- كفري قرب حي رزكاري.

واضاف ان مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت المصابين الى مستشفى كلار لتلقي العلاجات اللازمة فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات القانونية.

وتشهد أغلب المحافظات حوادث مرورية يومية لاسباب عدة ابرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.