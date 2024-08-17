مصرع واصابة 5 زوار بحادث سير مروّع حنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة المثنى، يوم السبت، بمصرع وإصابة 5 زوار بحادث سير مروع شمال شرق مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة نوع مرسيدس تعرضت للانقلاب في قرية الدخان بقضاء الوركاء شمال شرق مدينة السماوة مركز المحافظة بعدما اصطدمت بعمود الكهرباء نتيجة فقدان السائق السيطرة على عجلته"، لافتا إلى ان "العجلة كانت تقل زائرين متجهين نحو كربلاء لاحد أماكن الاستراحة".

وبين المصدر، ان" الحادث أدى لمصرع شخصين اثنين، وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة، حيث تم نقل الجثتين للطب العدلي، والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم