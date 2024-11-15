مصرع واصابة 5 اشخاص من عائلة واحدة في حادث سير على طريق كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمصرع وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بثاني حادث سير مروع خلال ساعات على طريق بغداد-كركوك شمالي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن حادث سير مروع ناجم عن اصطدام تنكر وقود بسيارة صالون بداخلها عائلة على طريق بغداد-كركوك قرب ناحية العظيم.

واشار إلى ان الحادث ادى الى وفاة امرأة وإصابة زوجها وشقيقه واولادها الاثنين (ذكر وأنثى)، لافتا إلى أنه تم نقل جثة الضحية الطب العدلي والمصابين الى مستشفى الخالص لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد مصرع واصابة 5 جنود من الجيش نتيجة انقلاب سيارة يستقلونها على طريق بغداد-كركوك قرب العظيم عصر اليوم.