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مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-01T17:25:08+0000
مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة بمصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في أطراف الخالص شمال شرق بعقوبة.

 وقال المصدر لوكالة  شفق نيوز؛ إن امرأة ورجل لقيا مصرعهما وأصيب رجل وامرأة آخران بجروح بليغة جراء تصادم مركبتين على طريق  الخالص – بلد قرب قرية (جديدة الاغوات) 4 كم غرب قضاء الخالص الواقع على بعد 15 كم شمال شرق بعقوبة. 

وأضاف المصدر " ان الإسعافات نقلت الضحايا والمصابين الى مستشفى الخالص فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة"

وتشهد طرق ديالى بشكل مستمر حوادث مرورية اغلبها مميتة بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية أو رداءة الطرق.

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