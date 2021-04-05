مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى بمصرع مدني واصابة 3 اخرين بحادث سير في اطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنيا لقي مصرعه واصيب 3 اخرون بجروح متفاوتة جراء تصادم عجلتين جنوبي ناحية بهرز 8 كم جنوب بعقوبة.

واضاف المصدر ان الحادث وقع اثناء تصادم عجلة "لكزس" تقل 3 اشخاص من سكان محافظة واسط كانوا في زيارة لديالى مع صاحب عجلة "تويوتا" من سكان ابي صيدا والذي توفي جراء الحادث وتم نقل المصابين والجثة الى مستشفى بعقوبة".

وتشهد ديالى وعدة محافظات ارتفاعا بمعدلات الحوادث المرورية جراء انهيار منظومة الطرق وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.