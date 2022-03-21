مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير على "طريق الموت" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع واصابة اربعة مدنيين بحادث سير شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدنيين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران بتصادم عجلتين على طريق كركوك – بغداد قرب معسكر اشرف القريب من ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة".

وأضاف ان "الجثتين تم نقلهما الى دائرة الطب العدلي فيما نقلت سيارة الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ويتصدر طريق بغداد – كركوك الحوادث المرورية المميتة والذي يطلق عليه "طريق الموت" بسبب سوء عمليات الاعمار والصيانة وفوضى سير المركبات والقوافل التجارية.