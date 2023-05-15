مصرع واصابة 4 مدنيين بحادثي سير في كرميان وديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول اعلام مديرية شرطة كرميان العقيد علي جمال قدوري بمصرع امرأة وإصابة أبنها وسائق دراجة نارية بحادث دهس في كلار.

وقال قدوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان سائق دراجة نارية دهس امرأة تولد 1963 مع ابنها في قضاء كلار وتم نقلهم إلى المستشفى.

واضاف ان المرأة توفيت فور وصولها المستشفى فيما لازال طفلها بحالة حرجة مشيرا إلى نقل سائق الدراجة إلى مستشفى السليمانية بسبب جروحه البليغة.

وفي ديالى؛ افاد مصدر امني اليوم الاثنين بمصرع شاب بحادث سير في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان شابا لقى مصرعه بعد اصطدام عجلته (الستوتة) بمركبة أخرى في قرية (منصورية الشط) التابعة لقضاء الخالص 25 كم غرب بعقوبة.

وأضاف ان جثة الشاب تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.