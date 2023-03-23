مصرع واصابة 4 مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في محافظتي ديالى وصلاح الدين بمصرع مدني وإصابة 3 آخرين بحادثين منفصلين.

وأبلغ مصدر أمني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز؛ أن "شابا لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية في منزله في اطراف مدينة تكريت".

واضاف ان "جثة الشاب نقلت الى الطب العدلي وفتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى؛ أبلغ مصدر أمني وكالتنا؛ أن 3 مدنيين اصيبوا بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم مركبتين على طريق بعقوبة- ناحية السلام (25 كم شمال شرق بعقوبة).

واشار المصدر الى نقل المصابين الى المستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وتشهد ديالى حوادث سير مميتة جراء ضعف القوانين المرورية ومشاكل الطرق الى جانب اهمال قواعد السلامة.