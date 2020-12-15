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مصرع واصابة 4 مدنيين بحادثين في ديالى وصلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-15T16:15:01+0000
مصرع واصابة 4 مدنيين بحادثين في ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية في ديالى وصلاح الدين يوم الثلاثاء بمصرع شاب واصابة 3 آخرين بحادثي سير منفصلين في ديالى وصلاح الدين.

 وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز ان 3 مدنيين اصيبوا بجروح متفاوتة بحادث سير في ناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة.

واضاف المصدر ان الجرحى تم نقلهم الى المستشفى، فيما اتخذت السلطات المختصة الاجراءات القانونية والمرورية.

وفي حادث اخر، افاد مصدر محلي في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز بمصرع شاب يستقل دراجة نارية في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وبين المصدر ان الشاب اصطدم باحد المركبات في حي الشرطة في اطراف سامراء ما ادى الى مصرعه بالحال وتضرر 3 سيارات في موقع الحادث.

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