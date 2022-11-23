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مصرع واصابة 4 أشخاص واعتقال مبتز الكتروني في اربيل وديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-23T18:19:23+0000
مصرع واصابة 4 أشخاص واعتقال مبتز الكتروني في اربيل وديالى

شفق نيوز/ افادت مصادر رسمية وأمنية، يوم الأربعاء، بمصرع واصابة 4 أشخاص واعتقال مبتز الكتروني في محافظتي اربيل وديالى.

وذكر بيان لمديرية مرور أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع في تمام الساعة 4:00 عصرا على طريق گوير - خبات عندما فقد سائق سيارة من نوع (بيك آب) السيطرة على عجلته ما أدى الى خروج السيارة عن الطريق والدخول الى الجانب الاخر من الشارع واصطدامها بشاحنة نقل".

واضاف ان "الحادث تسبب بوفاة سائق السيارة وإصابة راكبي الشاحنة وهما اب وابنه بجروح".

في السياق، أفاد مصدر أمني في ديالى، بإصابة طفل بحادث دهس والقبض على مبتز الكتروني في خانقين وبعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات تعرض الى حادث دهس بواسطة دراجة نارية في منطقة أوباره بقضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، أن "الطفل نقل إلى مستشفى خانقين العام لتلقي العلاجات والاسعافات اللازمة".

وفي سياق آخر وبحسب المصدر نفسه ألقت قوات الأمن القبض على مبتز الكتروني في بعقوبة.

وأكد المصدر أن "فريقاً أمنياً واستخبارياً وخلال عمليات تحري تمكن من القبض على مبتز الكتروني وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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