مصرع واصابة 4 أشخاص بحوادث مختلفة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الإثنين، بمصرع وإصابة اربعة اشخاص بحوادث مختلفة، بينها التعرض للصعق بأسلاك كهربائية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابين إثنين يعملان على أحد الأسلاك الكهربائية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة وتعرضا للصعق، حيث أدى الحادث لوفاة أحدهما وإصابة الثاني بجروح بليغة نقل للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وأضاف المصدر؛ أن "شخصا في العقد الرابع من عمره توفي نتيجة حادث دهس تعرض له بالخطأ على يد سائق جرافة (شفل) اثناء عمل الطرفين في معمل للطابوق بقضاء الدواية شمال شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وتابع المصدر، ان "شخصاً آخر في العقد الثالث من عمره يعمل في معمل صغير للزجاج شمالي المحافظة توفي أثناء سقوط مادة الزجاج عليه في الحاوية التي كان يعمل بها".