مصرع واصابة 4 أشخاص بحادث سير "مروع" في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 4 أشخاص بحادث سير شمالي شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شخصا لقي مصرعه واصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة بحادث سير مروع نتيجة تصادم عجلتين بسبب السرعة الزائدة على طريق السعدية - جلولاء شمال شرق ديالى".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية حضرت إلى منطقة الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب تمهيداً لتسليمها الى ذويها".