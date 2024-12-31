مصرع واصابة 4 اشخاص بانهيار معمل طابوق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ميسان جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بانهيار معمل طابوق جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصاً واحداً لقي مصرعه واصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة بعد انهيار معمل طابوق بقضاء قلعة صالح جنوبي مدينة ميسان مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "فرق الدفاع المدني والاجهزة الامنية هرعوا لمكان الحادث وقاموا بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".