مصرع واصابة 3 مدنيين بحادث سير مروع في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير بين كركوك وناحية شوان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب اثنيان آخران بحادث تصادم عجلتين على طريق كركوك - شوان (30كم جنوب كركوك".

وأضاف أن "مفارز المرور وصلت إلى مكان الحادث وتم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى كركوك للعلاج"، مشيراً إلى أن السلطات المرورية اتخذت الإجراءات اللازمة.

وتشهد المحافظات العراقية حوادث السير بسبب رداءة الطرق وإهمال قواعد السلامة من قبل السائقين.