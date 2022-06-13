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مصرع واصابة 3 مدنيين بحادث سير في كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-13T10:45:14+0000
مصرع واصابة 3 مدنيين بحادث سير في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير على طريق  بغداد – كركوك او ما يعرف بـ"طريق الموت".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا وشقيقته لقيا مصرعيهما واصيبت امرأة أخرى برفقتهما جراء حادث مروري على طريق كركوك – بغداد قرب حدود اقليم كوردستان".

وبين ان "الضحيتين والمصابة من سكان ناحية بهرز في محافظة ديالى وكانوا في رحلة علاج الى إقليم كوردستان"، مشيرا الى نقل الضحايا الى الطب العدلي والمصابة الى مستشفى قريب فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

ويتصدر طريق بغداد – كركوك او ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية على مستوى البلاد بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.

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