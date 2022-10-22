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مصرع واصابة 3 اشخاص وتسليب عجلة جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-22T06:48:47+0000
مصرع واصابة 3 اشخاص وتسليب عجلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 3 مواطنين بحادث سير جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على طريق ناصرية - بصرة، قرب حقل صبة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة وأدى لوفاة شخص أربعيني وإصابة 2 آخرين بجروح، تم نقلهم للمشفى لتلقي العلاج".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر، إلى أن "عجلة نوع (چارجر) تعرضت للتسليب من قبل 4 أشخاص مجهولين على طريق قضاء الجبايش - الناصرية، بحسب ادعاء صاحبها أمام مركز الشرطة".

وبين المصدر، أن "الجناة قاموا باستئجار صاحب العجلة من مرآب بغداد وسط الناصرية إلى قضاء الجبايش وفي منتصف الطريق تعرض للحادثة"، مشيرا الى "تعميم مواصفات العجلة على الأجهزة الامنية للقبض على اللصوص".

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