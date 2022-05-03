مصرع واصابة 18 شخصاً بحوادث سير وغرق في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 18 شخصاً بحوادث سير وغرق في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادثي سير شهدتهما مدينة مدينة الناصرية، احدهما داخل مركز المحافظة، اسفر عن وفاة شخص واصابة 7 آخرين بجروح"، لافتاً إلى أن "الحادث الثاني كان على اطراف المدينة، اصيب فيه 8 بجروح بعضهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، أنه "تم نقل المصابين جميعا للمشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الاجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر، أن "المحافظة كذلك شهدت غرق شابين إثنين أعمارهما دون العشرين سنة، الأول بقضاء الفهود غرق في نهر الفرات، اما الثاني من أهالي البصرة وكان بزيارة لاقربائه في قضاء الغراف وقد غرق في نهر الوفاء".