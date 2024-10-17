مصرع واصابة 18 شخصا بحادث سير "مروّع" شمال ذي قار

مصرع واصابة 18 شخصا بحادث سير "مروّع" شمال ذي قار
2024-10-17T16:09:20+00:00

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 18 شخصا من اهالي محافظة ميسان بحادث سير مروع شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حادث سير بين عجلتين ستاركس وكوستر وقع في طريق الغابات بين ذي قار والديوانية، حيث أدى الحادث لمصرع 5 أشخاص على الفور وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، أن "جميع المصابين والمتوفين من اهالي محافظة ميسان وكانوا في طريقهم لاحياء أربعينية احد المتوفين لهم في مدينة النجف الاشرف".

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