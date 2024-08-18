مصرع واصابة 17 زائرا عراقيا وايرانيا بحادث سير جنوبي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني و مسعفون، يوم الأحد، بمصرع واصابة 17 زائراً عراقياً وإيرانياً بحادث سير مروّع جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع في الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي ناجم عن اصطدام وانقلاب عجلتين أحداهما حافلة نوع "كوستر" تقل زواراً ايرانيين وعراقيين بالقرب من تقاطع مصفاة الدورة جنوبي بغداد.

وبحسب المسعفين، فإن الحادث أسفر عن مصرع شخصين واصابة 15 آخرين بعضهم حالته خطيرة.