مصرع واصابة 12 شخصاً بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 12 شخصاً بحادثي سير على الطرق العامة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلتين نوع صالون اصطدمتا ببعضهما على الطريق العام الرابط بين قضاء القلعة وناحية الفجر، ما أدى لاصابة عشرة اشخاص بينهم 8 افراد من عائلة واحدة (زوج وزوجته واطفالهما الستة)".

وبين إلى ان "المصابين نقلوا للمستشفى وهم بحالة خطرة".

واضاف ان "الحادث الثاني، بين عجلة نوع تريلة ودراجة (ذبانة)، حيث أدى الحادث لمصرع شخص وإصابة آخر كانا على متن الدراجة"، مشيراً إلى انه "تم نقل الجثة للطب العدلي، والمصاب للمستشفى لغرض تلقي العلاج".