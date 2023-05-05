مصرع واصابة 11 مدنيا بحادث أثناء مشاركتهم في "عرس" بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بمصرع واصابة 11 مدني بحادث سير شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "طفلة وشاباً توفيا وأصيب 9 اخرين بحادث سير خلال موكب (زفة عرس) طريق بعقوبة _ المقدادية قرب قرية الحساوية 30 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان "مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحية الاولى الطفلة الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما توفي الشاب الآخر في المستشفى"، مشيرا إلى أن السلطات المرورية اتخذت الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لاسباب عدة ابرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.