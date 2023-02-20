مصرع واصابة 11 شخصاً بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الإثنين، بمصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير مروع على طريق يربط المحافظة بالديوانية، جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع، اليوم، عند مفرگ غماس بين محافظتي الديوانية والنجف، ناتج عن اصطدام عجلتين (ستاركس ولوري)".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لمصرع 5 اشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح بليغة، فيما هرعت عجلات الإسعاف والدفاع المدني لمكان الحادث ونقل المصابين لاقرب مشفى".