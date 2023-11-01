مصرع واصابة 10 أشخاص بانفجار خزان وقود داخل معمل في بابل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 10 أشخاص نتيجة انفجار خزان وقود داخل معمل في محافظة بابل.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون بينهم حالات حرجة نتيجة انفجار خزان يعتقد بداخله مادة الوقود، في معمل (سُكّر الاتحاد الأهلي) بمدنية الحلة مركز محافظة بابل".

وأضاف المصدر، أن "سيارات الإسعاف، نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجثامين الموتى إلى الطب العدلي".