مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في أطراف قضاء خانقين، شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "اثنين من المدنيين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران بتصادم مركبة حمل، مع دراجة نارية (ستوتة)، على طريق ملك شاه في أطراف خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر أن "مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحيتين الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة في اتخذت السلطات المرورية الاجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.