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مصرع واصابة ٣ مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-29T16:45:04+0000
مصرع واصابة ٣ مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع مدني واصابة اثنين اخرين بجروح بليغة في حادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل على الطريق الرابط بين قضاء الخالص وقرية الدوجمة ٢٠ كم شمال شرق بعقوبة، حيث اصطدمت عجلتين ببعضهما.

وبين انه تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وإخلاء الجثة الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة بسبب مشاكل الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة واهمال قواعد السلامة المرورية.

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