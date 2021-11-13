مصرع واصابة مدنيين بحادث سير على "طريق الموت" بديالى وانتشال جثة امرأة من نهر بكربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم السبت بمصرع مدني واصابة 3 اخرين بحادث سير على طريق بغداد – كركوك في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان مركبة نوع GMC تعمل في خط أربيل - بغداد تعرضت لحادث انقلاب على طريق بغداد – كركوك في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان الحادث ادى الحادث الى وفاة شخص واصابة ثلاثة اشخاص وحالتهم حرجة، مبينا وان "المصابين يرقدون في مستشفى الخالص ومستشفى بعقوبة".

ويطلق اهالي ديالى تسمية شارع الموت على طريق الخالص- كركوك لكثرة الحوادث المرورية التي يشهدها جراء تضرره وتدمير قسم كبير منه جراء مرور الشاحنات المحملة بالحمولات والبضائع خارج الحدود والاوزان المسموح بها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

في غضون ذلك تمكنت مفارز قسم الشرطة النهرية في مديرية شرطة كربلاء والمنشآت من إنتشال جثة مواطنة بعد غرقها قرب منطقة المصب للمضخات في بحيرة الرزازة، وفقا لبيان صادر عن شرطة المحافظة.