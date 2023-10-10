مصرع واصابة مدنيين بحادثين منفصلين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم بمصرع وإصابة مدنيين أحدهما أستاذ جامعي بحادثين منفصلين.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "استاذا جامعيا لقي مصرعه بحادث سير على طريق بيجي - تكريت بعد انقلاب عجلته وفقدان السيطرة عليها".

وأضاف أن "جثة الاستاذ نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث اخر وبحسب المصدر نفسه اصيب شاب عشريني جراء مشاجرة وطعن بالسكين بأطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

واضاف ان "الشاب اصيب جراء مشاجرة مع شاب آخر من جيرانه بسبب خلاف على مبلغ (15 الف دينار) في حي الجبيرية الثالثة باطراف سامراء".

واشار الى "نقل الشاب الى مستشفى سامراء وهو بحالة حرجة حالياً".