مصرع واصابة أكثر من 60 زائراً إيرانياً بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في جمعية الهلال الاحمر الايراني المستقر في العراق لمتابعة الزوار الايرانيين، يوم الجمعة، بمصرع واصابة أكثر من 60 زائراً ايرانياً جراء اصطدام حافلة تقلهم بصهريج لنقل النفط في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن حافلة تقل زواراً إيرانيين اصطدمت بعربة صهريج محملة بالنفط الأسود على طريق سريع الديوانية فجر الجمعة .

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث ادى الى وفاة سائق الحافلة وهو عراقي الجنسية و زائر إيراني وإصابة 61 آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وأكد المصدر، أن المصابين كلهم من الزوار الايرانيين، وكانوا في طريق العودة الى بلادهم متجهين صوب منفذ الشلامجة الحدودي.

وعزا المصدر سبب الحادث الى اصطدام الحافلة من الخلف بالصهريج.