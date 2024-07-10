مصرع واصابة سبعة مدنيين بينهم ضابطين كبيرين في ثاني حادث سير بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة سبعة مدنيين بينهم ضابط في عمليات البصرة وعميد بوزارة الدفاع بثاني حادث سير جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع قرب قرية العوادية بناحية الرشاد (40 كم جنوب كركوك)، حيث وقع الحادث بين سيارتين حديثة الاولى توفي فيها المقدم مصعب رافع جمعة من مواليد 1976 ولقي مدني مصرعه واصابة ضابط برتبة عميد يعمل أمر مستودع الأشغال في وزارة الدفاع ومدني آخر".

وأضاف المصدر أن "السيارة الثانية توفي فيها مدنيين أحدهم مفوض في الدفاع المدني في صلاح الدين ونجله واصابة مدني كان بصحبتهم".

وتابع المصدر أن "الجثث الأربعة أخليت للطب العدلي والمصابين الى مستشفى كركوك العام للعلاج".

وكان مصدر أمني في كركوك، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بوفاة 4 مدنيين بحادث سير مروع وقع على طريق كركوك - تكريت جنوب المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع بين سيارة نوع (تيوتا) وسيارة نوع (كيا) حيث اصطدمتا على طريق كركوك - تكريت ضمن الحدود الإدارية لناحية الرشاد (40 كم جنوب كركوك) وتسبب عنه مصرع 4 مدنيين من سكنة تكريت، وسبب الحادثة السرعة الشديدة".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة أخلت الجثث لدائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادثة".