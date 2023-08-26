مصرع واصابة سبعة أشخاص في حادث مروري مروع في طوز خورماتو

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما واصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة في حادث مروري، اليوم السبت، على الطريق بين طوزخورماتو وكفري.

وذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل مساء اليوم السبت على الطريق بين طوزخورماتو وكفري بالقرب من ناحية سليمان بك عندما اصطدمت سيارة من طراز هوندا واخرى من طراز دودج، الامر الذي ادى الى مصرع شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح.

وأضاف شهود العيان ان السرعة الفائقة هي التي تسببت في وقوع الحادث، وأن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى طوزخورماتو العام.