مصرع واصابة أربعة أشخاص بينهم ضابط بحادث سير مروّع جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بينهما ضابط برتبة عقيد منسوب الى فوج طوارئ النجف بحادث مروري جنوبي بغداد

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن تصادم ثلاث عجلات على الطريق الدولي السريع في ناحية الرشيد جنوبي العاصمة.

وأضاف أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجثتي الضحيتين إلى دائرة الطلب العدلي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقا حول مكان الحادث وشرعت بالتحقيق للكشف عن ملابساته.