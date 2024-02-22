مصرع واصابة خمسة أشخاص بينهم حالة خطرة بحادث سير جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع واصابة خمسة أشخاص نتيجة حادث سير، جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون بينهم حالة خطرة إثر إصطدام سيارتين في منطقة الرستمية، جنوب شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أن "سيارات الاسعاف نقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".