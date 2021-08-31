مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في ديالى وصلاح الدين، يوم الثلاثاء، بمصرع مدني واصابة اثنين اخرين بحادثي سير منفصلين بالمحافظتين.

وقال مصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً لقي مصرعه، فيما أصيب آخر بجروح بليغة جراء حادث سير على طريق ناحية قره تبه، (112 كم شمال شرق بعقوبة)، مبيناً أن الضحية والمصاب تم نقلهما الى مستشفى خانقين.

وفي حادث اخر بمحافظة صلاح الدين، اصيب مدني بجروح بليغة جراء حادث مروري في اطراف قضاء الدور شرقي تكريت.

وبين مصدر امني في المحافظة لوكالة شفق نيوز، أن قطيعاً من الجاموس فاجئ احد السائقين بالطريق ما تسبب بالحادث وتدمير السيارة جراء اصطدامه بالقطيع، لافتاً إلى اصابته بجروح وكسور بليغة.

وتشهد المحافظات العراقية تصاعداً بحوادث السير جراء انهيار منظومة الطرق وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.