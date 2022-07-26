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مصرع واصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق كركوك بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-26T07:11:30+0000
مصرع واصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق كركوك بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 3 مدنيين بحادث تصادم مروري على طريق بغداد – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "اثنين من المدنيين لقيا مصرعهما واصيب ثالث بجروح خطيرة بسبب تصادم عجلة صالون من نوع جارجر مع حافلة مسافرين على طريق بغداد – كركوك قرب تقاطع الناي، 25 كم شمالي قضاء الخالص، شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "جثتي الضحيتين نقلتا إلى الطب العدلي والمصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.

ويتصدر طريق بغداد – كركوك أو ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية على مستوى البلاد بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.

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