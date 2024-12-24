مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بينهم منتسب بالمرور بحادث شرقي الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أن حادث سير وقع شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة صالون نوع (اوبتيما) انقلبت في طريق ( ناصرية - فهود) شرقي المحافظة، حيث تسبب الحادث بمصرع شخص واحد يعمل منتسبا في المرور بصفة عقد واصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان "الحادث سببه السرعة الشديدة مما أدى الى انحراف العجلة وسقوطها في احد الأنهر القريبة من الطريق العام".