مصرع واصابة تدريسيين في جامعة تكريت بحادث سير مروّع

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم السبت بمصرع استاذ جامعي واصابة شقيقه بجروح بليغة بحادث سير جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان التدريسي في جامعة تكريت - كلية العلوم الاسلامية الدكتور "بلال سلمان خلف هريط" لقي مصرعه واصيب شقيقه الدكتور (ضرار سلمان هريط ) التدريسي في جامعة تكريت- قسم الجغرافية بحادث سير في منطقة( قناة 14) في اطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وبين المصدر ان سبب الحادث انفجار احد اطارات السيارة التي تقلهم ما سبب انقلابها في أحد جداول البزل فيما نقلت الاسعافات الجثة والمصاب الى مستشفى بلد العام.