مصرع واصابة العشرات بحريق داخل قاعة للأعراس شرق الموصل وبغداد وأربيل تستنفران

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بمصرع واصابة العشرات من الأشخاص باندلاع حريق كبير داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 50 بجروح باندلاع حريق داخل القاعة المبنية من ألواح "السندويج بنل"، والتي كانت تضم أكثر من 1000 شخص من المدعوين.

ورجح المصدر ارتفاع الحصيلة ووجود جثث داخل القاعة.

هذا وتشير المعلومات الأولية أن الحريق ناجم عن استخدام الألعاب النارية.

في غضون ذلك وجه وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم.

أما وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان فقد أعلنت ارسال المساعدات الطبية لمحافظة نينوى بعد اندلاع حريق في قاعة الأعراس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان" عددا كبيرا من سيارات الاسعاف انطلقت الى محافظة نينوى اضافة الى الاستعداد لتقديم المساعدات الطبية و استقبال الجرحى في اقليم كوردستان".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى نجم الجبوري؛ للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى.

ووجه السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف.