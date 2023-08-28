مصرع واصابة اكثر من 40 زائراً ايرانيا بين ذي قار والبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 42 زائرا ايرانيا كانوا متجهين نحو كربلاء المقدسة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة، نتيجة تصادم حافلة كبيرة لنقل الزوار الإيرانيين المتجهين نحو كربلاء المقدسة مع شاحنة حمل".

وبين المصدر، ان "الحادث تسبب بمصرع 9 زوار ايرانيين وإصابة 33 آخرين غالبيتهم بحالة خطرة"، مؤكدا ان "قوات امنية وطبية ساهمت بنقل المصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج، فيما نقلت الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".