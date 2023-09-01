مصرع واصابة اكثر من 30 زائراً ايرانياً بحادث مروع في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع واصابة اكثر من 30 زائرا بحادث سير بين قضاءي الدجيل وبلد جنوبي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز ان نحو 14 زائرا إيرانياً لقوا مصرعهم في الحادث واصيب 15 آخر بتصادم حافلتين في منطقة (10 نخلات) بين قضاءي وبلد جنوبي صلاح الدين.

واضاف ان الحصيلة اولية ولازالت فرق الاسعاف والدفاع المدني تنقل الجرحى والضحايا الى مستشفى بلد العام.

وبين المصدر ان الزائرين كانوا عائدين من قضاء سامراء بعد اداء زيارة الاماميين العسكريين، مؤكدا ان الحصيلة بتزايد مستمر.