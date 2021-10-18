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مصرع واصابة اكثر من 15 شخصاً بحادث في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-18T10:28:36+0000
مصرع واصابة اكثر من 15 شخصاً بحادث في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع واصابة أكثر من 15 مدنياً على الأقل بحادث سير على طريق خانقين- المقدادية شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 3 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 13 مدنياً بحادث انقلاب باص نوع (نيسان) على طريق خانقين المقدادية قرب منطقة امام ويس 45 كم شمال شرق بعقوبة، مبينا ان الباص يقل ركاباً من سكان خانقين كانوا متجهين الى زيارة العتبات في كربلاء.

واضاف" ان الاسعافات نقلت الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

وتشهد طرق ديالى حوادث مميتة مستمرة بسبب تهالكها او عدم الالتزام بقواعد السير المرورية.

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