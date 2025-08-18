مصرع موظف كهرباء وإصابة آخر خلال أعمال صيانة في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر محلي في النجف، مساء اليوم الاثنين، بمصرع موظف بوزارة الكهرباء وإصابة آخر أثناء أعمال صيانة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الموظفين منتسبين إلى دائرة الكهرباء في محافظة الديوانية ووكانا يؤديان مهامها في محافظة النجف ضمن فريق فني لتعزيز الإسناد استعداداً لإحياء استشهاد نبي الدين الإسلامي محمد بن عبد الله، في النجف".

وأضاف أن "الموظفين سقطا من أعلى آلية أثناء العمل على إصلاح عطل كهربائي في وسط مركز المحافظة"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.