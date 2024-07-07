مصرع منتسب وإصابة ستة آخرين بحادث سير جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع منتسب برتبة عريف وإصابة ستة آخرين، معظمهم من منتسبي مغاوير قيادة عمليات كركوك، إثر حادث سير جنوبي المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع بين سيارتين، الأولى نوع كيا والثانية نوع أوباما بيضاء اللون، بالقرب من قرية المهدية التابعة لناحية الرشاد (45 كم جنوب غربي كركوك)، وأسفر الحادث عن مصرع العريف محمد عبد المجيد عبيد من بغداد، وإصابة ثلاثة من منتسبي الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات كركوك، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة الأولى، وهو موظف في بلدية صلاح الدين، ومعه شخص آخر، وسائق السيارة الثانية ومعه الجنود الثلاثة.

وأشار المصدر إلى أن قوة من شرطة النجدة والجيش العراقي حضرت إلى المكان، وقامت بنقل جثة العريف إلى الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج.