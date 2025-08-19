مصرع واصابة ثلاثة منتسبين باندلاع حريق داخل سجن "أبو غريب" في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل عن وقوع حادث حريق، اليوم الثلاثاء، في إحدى القاعات التي كانت تحت الصيانة وخالية من النزلاء داخل سجن "أبو غريب" المركزي في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحريق قد أسفر عن مصرع أحد المنتسبين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقا للبيان، فقد "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحادث بسرعة وكفاءة عالية، ومنع امتداد النيران إلى باقي مرافق السجن، فيما نُقل المصابون على الفور لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف البيان، أن "وزير العدل، خالد شواني، توجه فور وقوع الحادث إلى موقع السجن، للاطلاع المباشر على مجريات الحدث، والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والإشراف ميدانياً على جهود رجال الإطفاء والفرق المختصة، موجهاً في الوقت نفسه بفتح تحقيق عاجل في أسباب الحريق".

وبهذا الصدد أبلغ مصدر في مديرية الدفاع المدني وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع داخل كرفان فيه أعمال صيانة تابع الى دائرة الاصلاح بالقرب من سجن النساء في سجن "ابو غريب".