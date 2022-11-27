مصرع مسؤول محلي سابق بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأحد، بمصرع مسؤول محلي سابق بحادث سير جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قائممقام الضلوعية السابق جنوبي صلاح الدين خلف تركي الجبوري لقي مصرعه بحادث سير قرب قضاء سامراء منطقة الدواجن خلال توجهه إلى مدينة تكريت.

واضاف أن قوات الأمن أخلت الجثة إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث.

وشغل خلف تركي منصب قائممقام قضاء الضلوعية حتى عام 2020 بعد إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.