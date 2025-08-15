مصرع مسن وإصابة شابين بحادث مروّع وسط البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة- السبت، بوقوع حادث سير مروّع في منطقة ياسين خريبط وسط محافظة البصرة، أسفر عن مصرع رجل مسن وإصابة شابين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع جراء اصطدام مركبتين، ما أدى إلى وفاة سائق إحدى المركبتين، وهو رجل مسن، على الفور، فيما أُصيب الشاب الذي كان يقود المركبة المتسببة بالحادث وشقيقه الصغير بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.