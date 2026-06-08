مصرع مراسل تلفزيوني إثر حادث سير على طريق البصرة

شفق نيوز– البصرة / الديوانية

أفاد مصدر في مديرية المرور، يوم الاثنين، بوفاة مراسل قناة روداو الاخبارية الكوردية "هلكوت عزيز" إثر حادث سير تعرض له على الطريق الرابط بين بغداد والبصرة ضمن حدود محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وكان عزيز متوجهاً إلى جنوبي البلاد لتغطية حادث سير وقع يوم أمس وأسفر عن مصرع عشرات الأشخاص، قبل أن يتعرض للحادث أثناء توجهه لإنجاز مهمته الصحفية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحادث وقع على الطريق السريع بين بغداد والبصرة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تدخلت فور وقوعه وقدمت المساعدة اللازمة، فيما نُقل عزيز إلى أحد مستشفيات الديوانية، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وأضاف أن التحقيقات الأولية ما تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ظروف وقوعه.

ويُعد هلكوت عزيز من الوجوه الإعلامية المعروفة في الميدان الصحفي، وهو من أهالي محافظة كركوك، وعمل خلال السنوات الماضية على تغطية العديد من الأحداث السياسية والأمنية والخدمية في مختلف المحافظات العراقية عبر تقاريره الميدانية.